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Субсидии в Украине по-новому: кто получит по 4 тыс. грн "на руки"

26.11.2018 21:30
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Субсидии в Украине по-новому: кто получит по 4 тыс. грн "на руки"

В Украине уже в следующем году стартует монетизация субсидий. Семьи, которые будут тратить меньше нормы, смогут по итогам сезона получить "на руки" сэкономленные деньги. Для некоторых семей сумма будет выше 4 тыс. грн.

Так, семья в столичной квартире площадью 70 кв. м с официальным доходом в 10 тыс. грн, если бы монетизация полноценно действовала весь отопительный сезон, благодаря экономии могла бы "заработать" 4392 грн. В расчетах учитывалось возможное подорожание тепла и горячей воды (рост может составить около 20%), пишет Обозреватель.

Так, строго по нормативам платежка за коммуналку (без вывоза мусора и содержание дома) должна составлять 2,4 тыс. грн. При этом больше тысячи гривен покроет субсидия, а обязательный платеж составит 1,4 тыс. грн. Если такая семья живет в утепленном доме, экономит воду и электроэнергию, потребление, как подсчитали в Госагентстве энергоэффективности, может быть примерно на 30% меньше. В результате вместо 2,4 тыс. семья будет тратить всего 1,7 тыс. Ежемесячная экономия на субсидии будет достигать более 700 грн, а за отопительный сезон соберется 4,2 тыс. грн.

В законе "О жилищно-коммунальных услугах" сказано, что монетизация должна стартовать с 1 января 2019-го. В Министерстве социальной политики планируют начиная с этого дня оформлять "коммунальные скидки" на личный счет. Те, кто оформил субсидию в 2018-м, продолжит получать помощь по действующей схеме. До старта следующего отопительного сезона 2019/2020 монетизация субсидий в Украине полноценно заработает.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, субсидия
 
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