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В Керчи поставили украинские суда, захваченные в Азовском море

26.11.2018 11:45
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В Керчи поставили украинские суда, захваченные в Азовском море

Принадлежащие Украине катера и буксир, которые накануне захватили российские пограничники, поставили в центре Керчи. Как передает replyua.net, об этом сообщает «Керчь.ФМ». В частности, отмечается, что на Генмолу были пришвартованы насильно отбуксированные поврежденные малый бронированный артиллерийский катер «Бердянск», рейдовый буксир «Яны Капу», а также дошедший своим ходом мбак «Никополь».

Также издание отмечает, что по информации на 9 часов утра обстановка в оккупированном Россией городе спокойна.

Напомним, что накануне военнослужащие РФ захватили украинские катера на Азове, которые выходили из Керченского пролива. В момент захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных. В ходе заседания СНБО в ночь на сегодня было принято решение ввести на 60 дней военное положение в Украине - из-за действий России в Азовском море. Глава государства Петр Порошенко поддержал введение военного положения. 

 

Источник: https://replyua.net 




Теги: Украина, Россия, Донбасс, Азовское море, Керчь, конфликт, захват
 
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