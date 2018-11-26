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В ОБСЕ экстренно созывают заседание из-за ситуации в Азовском море

26.11.2018 13:45
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В ОБСЕ экстренно созывают заседание из-за ситуации в Азовском море

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе сообщили об экстренном заседании Постоянного совета по требованию украинской делегации при ОБСЕ из-за акта вооруженной агрессии со стороны России против Украины в Азовском море.

Об этом говорится в объявлении постоянного представительства Украины при международных организациях в Вене.

«Сегодня в 17:00 по киевскому времени состоится специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ, созванное по требованию делегации Украины при ОБСЕ по поручению Президента Украины П.О.Порошенка в рамках политико-дипломатического реагирования на очередной акт вооруженной агрессии России против Украины», — сообщили в постпредстве.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Азовское море, совещание, ОБСЕ
 
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