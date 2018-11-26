Военное положение: НБУ срочно собрал глав крупнейших банков

26.11.2018 15:32

Сегодня в 12 часов дня Национальный банк Украины собрал в своих стенах глав правления сорока крупнейших украинских банков. Сделано это было в виду перспективы введения военного положения на территории Украины. Об этом сообщается на официальном сайте НБУ, передает replyua.net.



Из сообщения стало понятно, что встреча была посвящена подготовке банковского сектора к возможному введению военного положения на территории Украины. «Национальный банк не видит рисков для бесперебойной работы банковского сектора в случае введения военного положения. Ликвидность банковского сектора составляет около 75 млрд грн, что является достаточным для его надлежащего и бесперебойного функционирования», - заявил Яков Смолий, глава Национального банка Украины.



Из его слов стало понятно, что НБУ не имеет никаких оснований для введения каких-либо административных мер на валютном, а также денежно-кредитном рынках страны. «При необходимости банки могут пользоваться, как и раньше, стандартными инструментами поддержки ликвидности и инструментом экстренной поддержки ликвидности ELA. Также мы продолжаем внимательно следить за развитием ситуации на валютном рынке и готовы осуществлять валютные интервенции в случае необходимости, чтобы не допускать резких «скачков» курса под давлением психологических факторов. Национальный банк для этого достаточно ресурсов и инструментов. Сейчас объем международных резервов достигает 17,8 млрд долларов», - отметил Смолий.