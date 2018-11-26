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Военное положение в Украине: что будет с выборами президента
Введение военного положения после критической эскалации на Азовском море может прямо сказаться на выборах президента Украины, которые должны состояться в марте 2019
Так, первый этап волеизъявления, а именно регистрация кандидатов в президенты, может быть отстрочен после введения ВП.
Об этом заявил народный депутат Мустафа Найем.
Если же отсрочат регистрации кандидатов, то перенесут и выборы тоже.
Регистрация кандидатов должна начаться с 31 декабря, но не понятно, будет ли она проводиться в случае введения военного положения.
К тому же, согласно закону, срок действия указа о военном положении может быть продлен.
«Поэтому я думаю, что пока будет длиться военное положение, будет очень странно объявлять выборы. Или тогда будет надо отменять военное положение», — пояснил Найем.
Также стало известно, что изменится для украинцев после военного положения в стране, которое предлагают ввести на 60 дней. Представители власти заявили, что военное положение не нарушит прав и свобод украинцев.
«Военное положение не означает немедленной мобилизации, но будет проведена работа с резервом первой очереди», — говорится в заявлении по заседание СНБО.
«Границу будут охранять в усиленном режиме. Что касается пунктов пропуска, то для граждан Украины никаких ограничений не будет, но для некоторых категорий граждан Российской Федерации предлагают ограничить въезд на территорию Украины ».
«Полиция подготовит план действий для обеспечения порядка на улицах в условиях военного положения».
Отметим, что 25 ноября Российская Федерация решилась на новое преступление в Азовском море, что может обернуться настоящей катастрофой для агрессора.
Украинские артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» были поражены огнем и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также был вынужден остановиться. Корабли захвачены спецназом РФ.
По сообщениям, корабли вместе с пленными отконвоировали в Керчь.
Напомним, мир резко выступил против России из-за агрессии в Азовском море.
Источник: https://politeka.net
Теги: Украина, Донбасс, военное положение, выборы президента
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