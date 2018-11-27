Азаров из Москвы разозлил соцсети враньем об Украине: предателя проклинают за слова про конфликт в Азове

27.11.2018 15:28

В Интернете разгорелся грандиозный скандал после заявления бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, который решил прокомментировать нападение России на два украинских катера в Керченском проливе.

Сбежавший в Москву и предавший Украину чиновник обвинил в произошедшем украинцев и рассказал россиянам, как нынешние власти якобы "расстреливали на Майдане своих соотечественников", а теперь хотят начать войну с Россией.

"Неужели вы сомневаетесь в том, что люди, которые ради захвата власти расстреляли на Майдане своих собственных соотечественников, теперь ради сохранения этой власти побоятся развязать вооруженный конфликт с Россией?!" - написал Азаров на своей странице в соцсети, передает dialog.ua.

Более того, Азаров опять заговорил о "западных кураторах" и их желании стравить две страны, позорно умалчивая о подлом нападении Москвы на Украину в 2014 году.

"Киевский режим ищет любые поводы для эскалации конфликта с Россией. Главная задача западных кураторов Украины стравливание наших двух стран с переходом в прямой военный конфликт", - написал он, спровоцировав острый конфликт россиян и украинцев в соцсетях.