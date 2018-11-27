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Бутусов назвал единственный способ вернуть захваченных РФ моряков в Украину: действовать нужно уже сейчас

27.11.2018 14:09
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Бутусов назвал единственный способ вернуть захваченных РФ моряков в Украину: действовать нужно уже сейчас

Известный военный журналист Юрий Бутусов назвал единственный способ, который позволит Украине резко ускорить возврат захваченных Россией в Керченском проливе моряков.

На своей странице в социальной сети он отметил, что российские власти понимают лишь позицию силы и готовы возвращать украинцев на родину лишь в обмен на своих военных, передает dialog.ua.

Именно поэтому украинские спецслужбы должны активизироваться и брать в плен российских оккупантов, которые продолжают работать на территории Украины.

Бутусов подчеркнул, что быстрее всего российские власти готовы менять сотрудников своих спецслужб из ФСБ и ГРУ, напомнив спецоперацию, в рамках которой Москва специально для возвращения своих шпионов взяла в плен для обмена украинских пограничников. "РФ быстро меняет кадровых военных, взятых с документами, а быстрее всего меняет сотрудников ФСБ и ГРУ.

Когда в Херсонской области наши захватили двух сотрудников ФСБ, через три месяца российские спецслужбы организовали захват двух офицеров пограничной службы Украины, специально, чтобы предложить обмен на своих.

Единственный способ сейчас ускорить обмен заложников — это брать в плен оккупантов", - пишет он.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, моряки, плен, ФСБ, ГРУ, соцсети
 
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