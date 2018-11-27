ФСБ РФ опубликовала «признания» захваченных украинских моряков. ВИДЕО

27.11.2018 07:28

ФСБ России обнародовала видео допроса захваченных вчера украинских моряков, которые сейчас удерживаются в порту оккупированной Керчи.

В видеоролике украинские военнослужащие якобы признаются, что «нарушили территориальные воды РФ в море».

В частности, член экипажа военного катера «Никополь» Андрей Драч во время допроса подчеркнул, что корабли ВМС ВСУ «зашли в территориальные воды России»:

«Я, Драч Андрей, член экипажа судна „Никополь“ ВМС Украины. 23 числа получил задание следовать по маршруту „Одесса-Мариуполь“ через Керченский пролив. На пути следования в Мариуполь мы зашли в территориальные воды РФ, где нас предупреждала береговая охрана РФ, что мы нарушаем законодательство России. Неоднократно нам говорили, чтобы мы покинули территориальные воды России Во время остановки береговая охрана предупредила нас, что надо покинуть территориальные воды РФ и выйти за 12-мильную зону и ждать дальнейшие решения нашего прохождения через Керченский пролив до Мариуполя».

Подобные «признания» сделали и другие моряки.

Источник: donpress.com