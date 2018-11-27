Германия предлагает Украине доказать правоту своей версии событий в керченском проливе, а РФ — обеспечить проход кораблей

27.11.2018 17:48

Россия и Украина должны поспособствовать деэсклации конфликта в Керченском проливе.

Об этом заявила министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, передает Reuters и novosti.dn.ua.

По ее словам, обстоятельства инцидента, произошедешего 25 ноября, до сих пор не полностью ясны, однако критически важно избежать эскалации конфликта.

«Украина должна предоставить доказательства конкретных событий. Россия должна обеспечить свободный проход по водным путям, и она не должна действовать несоизмеримо», – сказала министр.

Также она призвала Россию отпустить украинских моряков и вернуть захваченные корабли.