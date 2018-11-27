Нет нужды. В Кремле не поддержали идею прямых переговоров Путина с Порошенко

27.11.2018 15:09

Власти России не видят необходимости в прямых переговорах между президентом Украины Петром Порошенком и президентом РФ Владимиром Путиным, так как российские пограничники уже «умиротворили» украинских моряков.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает donpress.com.

Комментируя идею западных лидеров относительно прямых переговоров между лидерами РФ и Украины, Песков отметил:

«Нужды в прямых переговорах Путина и Порошенко после инцидента в море нет, пограничники РФ уже „умиротворили“ нарушителей границы».

Он подчеркнул, что в ближайшее время Путин озвучит позицию по инциденту в Керченском проливе:

«Недооценивать подобные провокации было бы неверно».