Почти полсотни россиян не пустили в Украину: первые подробности

27.11.2018 16:50

Украинские пограничники вечером 26 ноября не пропустили почти 50 россиян, которые летели через Минск в Киев.

Об этом сообщает портал TUT.BY со ссылкой на Госпогранкомитет Беларуси.

Россиян вернули обратно в Минск, передает apostrophe.ua.

Граждане РФ прилетели в аэропорт "Жуляны" рейсами "Белавиа". В итоге их отправили обратно первым же рейсом.

"Начиная со вчерашнего дня почти пятьдесят человек вернули в Минск. Это коснулось четырех рейсов "Белавиа": трех вчера и еще одного сегодня. Самая многочисленная группа возвращенных была сегодня. Если вчера вернулись 12 человек, то сегодня — 35", - рассказал официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский.

Причина непропуска не называется.

Напомним, 25 октября 2015 года было прекращено прямое авиасообщение между Украиной и Россией .