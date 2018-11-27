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"Россия планирует захватить всю территорию Украины от Мариуполя до Приднестровья", - суровый прогноз Климкина

27.11.2018 11:50
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"Россия планирует захватить всю территорию Украины от Мариуполя до Приднестровья", - суровый прогноз Климкина

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уверен, что власти России планируют колоссальные захваты украинской территории.

Власти Российской Федерации имеют грандиозные планы относительно оккупации и захвата украинской территории от Мариуполя до Приднестровья, передает "Диалог.UA".

Данное заявление сделал глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин. "Не нужно быть Джеймсом Бондом, каким-то суперразведчиком, чтобы понять, что у России есть планы в отношении и Мариуполя, и всего побережья", - отметил он.

По мнению Климкина, само существование Украины для лидера РФ Владимира Путина - это "фундаментальная проблема для его системы". "Я считаю, что по совокупности военных милитаристских и немилитаристских действий у России есть планы и в отношении всего Юга вплоть до Приднестровья, и по расчленению Украины", - резюмировал глава МИД, подчеркивая, что Россия на этом не остановится.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, Мариуполь, захват, Климкин
 
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