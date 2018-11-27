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Стала известна реакция Путина на введение военного положения в Украине

27.11.2018 13:12
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Стала известна реакция Путина на введение военного положения в Украине

Президент РФ Владимир Путин считает, что введение военного положения в некоторых областях Украины напрямую связано с предвыборной кампанией будущих кандидатов в президенты.

Об этом сообщили в пресс-службе Кремля, передает "Диалог.UA".

Ранее сообщалось, что в 10 регионах Украины введено военное положение. Отмечается, что после введения военного положения в Украине канцлер Германии Ангела Меркель выразила инициативу по проведению телефонных переговоров с президентом Путиным.

По сообщению Кремля, Путин заявил о том, что власти Германии должны добиться диалога с украинской верхушкой и уберечь их от необдуманных решений. Отмечается, что Путин выразил глубокую озабоченность действиями украинского Парламента и президента.

Кроме того, президент РФ продолжает настаивать на том, что украинские корабли нарушили международное право и были законно задержаны.

Также Путин по-прежнему настаивает на том, что все действия украинских властей связаны с предстоящей предвыборной гонкой.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, военное положение, выборы президента, Меркель
 
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