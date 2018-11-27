- Стало известно, как будут работать мобильные операторы и "Укрпочта" во время военного положения в Украине20:25
- В пунктах обмена валют резко подскочил доллар: назван новый курс19:23
- Германия предлагает Украине доказать правоту своей версии событий в керченском проливе, а РФ — обеспечить проход кораблей17:48
- Почти полсотни россиян не пустили в Украину: первые подробности16:50
- Надежду Савченко оперируют в одной из больниц Киева16:08
- Азаров из Москвы разозлил соцсети враньем об Украине: предателя проклинают за слова про конфликт в Азове15:28
- "Укрзализныця" ввела "новогоднюю" отмену возврата билетов через Интернет15:20
- Нет нужды. В Кремле не поддержали идею прямых переговоров Путина с Порошенко15:09
- В СБУ подтвердили, что на борту захваченных кораблей находились их сотрудники14:30
- Бутусов назвал единственный способ вернуть захваченных РФ моряков в Украину: действовать нужно уже сейчас14:09
Усиление российской агрессии и военное положение: как это повлияет на экономику Украины
Воскресное обострение в Азовском море и одни лишь заявления о возможности введения в Украине военного положения уже через несколько часов привели к негативным экономическим последствиям.
В обменных пунктах резко увеличился спрос на доллары, соответственно, курс валют начал расти. Стоимость украинских акций на мировых биржах, напротив, снизилась.
Мы спросили экспертов, насколько сильными могут быть негативные последствия от усиления российской агрессии и введения в ряде областей Украины военного положения.
Однозначная реакция специалистов – долгосрочные последствия в настоящее время прогнозировать невозможно, поскольку нет понимания того, какие именно ограничения будут введены. В тексте указа президента о введении военного положения, который попал вчера СМИ, говорится о том, что конкретный план мер должен ввести в действие Кабинет министров Украины.
Что касается уже проявившейся реакции экономического характера, эксперты утверждают, что все проявления носят панический характер, что неудивительно в сложившейся ситуации.
"Чтобы прогнозировать перспективы, нужно понимать, в чем именно будет заключаться военное положение. А у нас сегодня никакой информации об этом нет. На фоне этого уровня неопределенности сейчас действительно возникли проблемы, связанные с колебанием курса и ценных бумаг на мировых рынках. Но это колебания, связанные с уровнем неопределенности", – говорит Ярослав Жалило, директор по аналитической работе Института общественно-экономических исследований.
Сохранить деньги
Как объясняют эксперты, само по себе решение о введении военного положения не должно привести к резким переменам в экономике страны. Однако оно может дать импульс для инфляционных и девальвационных процессов, а также для роста банковских процентных ставок.
"То, что мы наблюдаем – это стандартная реакция, которая рефлекторно возникает у инвесторов в любой проблемной ситуации. Если растет неопределенность – как правило, мировые инвесторы стараются сохранить и увеличить запасы ликвидности. Соответственно, они могут выводить вложенные средства из украинских ценных бумаг в доллары, и объем инвестиций в Украине снизится", – говорит доктор экономических наук Олег Яременко.
"Маленькие частные инвесторы", т. е. обычные украинцы, сбережения, опасаясь негативных последствий, также пытаются защитить свои сбережения, "повысить их ликвидность". В частности, опасаясь инфляции, люди начинают переводить запасы гривни в доллары и тем самым вызывают дополнительный рост курса и провоцируют излишнюю девальвацию гривни.
Как объясняет президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, для защиты экономики от негативных последствий паники Нацбанк может вводить ограничительные меры. Например, лимиты на снятие денег со счетов, на покупку и вывод валюты за рубеж и т.п. Однако с введением военного положения эти меры никак не связаны.
Пока же Нацбанк провел встречу с руководством ведущих украинских банков и призвал приложить максимум усилий "для обеспечения функционирования банковского сектора в рабочем режиме и минимизации возможных рисков в условиях военного положения". В частности, обеспечить достаточное количество наличных денег в банкоматах.
Получит ли Украина кредит МВФ
В ситуации, когда экономика Украины все еще слаба и очень зависит от иностранных кредитов, вопрос получения следующего транша от МВФ, по мнению многих экспертов, является гарантией поддержания финансовой стабильности в стране в следующем году. Но может ли претендовать на транш от Фонда государство, в котором введено военное положение?
Как заявили представители МВФ в Украине, Фонд не видит юридических препятствий для продолжения сотрудничества с Украиной в случае введения военного положения.
"У МВФ нет формальных юридических запретов, препятствующих продолжению сотрудничества в условиях военного положения. Фонд уже сотрудничал с рядом стран, на территории которых разворачивались военные конфликты различной активности", – говорится в сообщении.
Однако Александр Охрименко напоминает, что в уставе Фонда есть пункты о том, что дефолт и нестабильная политическая ситуация могут стать препятствиями для кредитования того или иного государства. О военном положении действительно не говорится ничего. "Нестабильность" в Украине, в принципе, длится уже пятый год, но это не стало для МВФ препятствием для кредитования. Какое решение будет принято в связи с введением военного положения, решится, скорее всего, в индивидуалдьном порядке.
Ситуация в Украине может спровоцировать обвал мировых цен
Насколько длительными и масштабными будут эти процессы, зависит от того, как будет развиваться ситуация в стране, считает Олег Яременко. Однако он уверен, что влияние панических настроений на экономику будет минимальным. А вот в среднесрочной перспективе нынешнее обострение российско-украинского конфликта, по его мнению, может быть гораздо более существенным.
"Эта ситуация может послужить стартом для дальнейшего раскручивания спирали конфликтов в Европе. Во-первых, могут среагировать сырьевые рынки. Уже обозначился тренд снижения цен на нефть (безотносительно ситуации у нас). Это может повлечь за собой снижение цен на металлы, на химическую продукцию, на зерно и подсолнечник. Если это произойдет, для нас это будет очень болезненно. Как правило, падение мировых цен связано с очень большими экономическими и социальными проблемами для нашей страны. Возможно ухудшение платежного баланса и вытекающий из этого сильный девальвационный импульс. Мировая экономика уже на пороге обвала цен, но пока еще достаточно далеко от этого. А обострение российской агрессии может спровоцировать обвал", – считает эксперт.
Источник: segodnya.ua
Теги: экономика, Украина, Россия, Донбасс, валюта, МВФ, военное положение
- Можно пристегивать ремни: в ближайшее время нас ждут серьезные экономические потрясения
- Два сценария экспертов: что произойдет с валютой?
- Обама "болеет" за Украину: "Одних слов недостаточно, мы готовим реальную помощь" (ВИДЕО)
- Обвал гривни - неизбежен
- Стабильность зависит от МВФ
- Среднесрочный план действий правительства сводится к тому, чтобы побольше распродать, - Коновалюк
- С 1 декабря КПВВ Донбасса перейдут на новый график работы22:31
- Мариуполь срочно готовится к штурму российской армии: защищать город от россиян вышли даже дети. ВИДЕО22:01
- «В любую минуту». Главари ОРДО ждут «наступления ВСУ»21:29
- Вооруженные боевики «ДНР» и «ЛНР» находят поводы не пропустить наблюдателей СММ ОБСЕ20:58
- На железнодорожной станции в Вознесеновке стоят более 100 вагонов19:54
- "Царь пропал", - на Донбассе ищут исчезнувшего после "инаугурации" главаря "ДНР" Пушилина18:52
- НВФ сообщили о ликвидации беспилотника ВСУ под Горловкой18:21
- На оккупированные территории Донетчины из РФ въезжают тягачи и черные фургоны17:32
- У Путина сообщили, как военное положение скажется на ситуации на оккупированных территориях17:11
- Из-за невыносимых условий на блокпостах боевиков «ДНР» у людей отказывают почки15:48
- С 1 декабря КПВВ Донбасса перейдут на новый график работы22:31
- Мариуполь срочно готовится к штурму российской армии: защищать город от россиян вышли даже дети. ВИДЕО22:01
- «В любую минуту». Главари ОРДО ждут «наступления ВСУ»21:29
- Вооруженные боевики «ДНР» и «ЛНР» находят поводы не пропустить наблюдателей СММ ОБСЕ20:58
- Стало известно, как будут работать мобильные операторы и "Укрпочта" во время военного положения в Украине20:25
- На железнодорожной станции в Вознесеновке стоят более 100 вагонов19:54
- В пунктах обмена валют резко подскочил доллар: назван новый курс19:23
- "Царь пропал", - на Донбассе ищут исчезнувшего после "инаугурации" главаря "ДНР" Пушилина18:52
- НВФ сообщили о ликвидации беспилотника ВСУ под Горловкой18:21
- Германия предлагает Украине доказать правоту своей версии событий в керченском проливе, а РФ — обеспечить проход кораблей17:48
- Медики назвали важные симптомы развития тромба11:31
- Врачи объяснили, почему полезно рано просыпаться22:33
- Супрун рассказала, в каком случае стоит отказаться от антибиотиков19:05
- Медики назвали семь полезных качеств вина13:30
- Как правильно постирать пуховик12:45
- Как нельзя пить чай: 10 важных чайных запретов08:45
- В каком месяце рождаются самые слабые и самые здоровые дети08:17
- Медики рассказали, как часто можно пить алкоголь07:45
- Много, но не эффективно: Тука рассказал, что делается для сохранения связей с жителями неподконтрольных территорий19:08
- «Они и мы». Кому выгодны и зачем создаются мифы о переселенцах?18:46
- Все, что нужно знать об отношении Донецка к оккупанту: кадры из донецкого трамвая "взорвали" Сеть
- "Царь пропал", - на Донбассе ищут исчезнувшего после "инаугурации" главаря "ДНР" Пушилина
- Валю "кинули": в Макеевке безногую снайпершу "ДНР" Гамми выселяют из квартиры за долги
- Настоящий кошмар. Жители Донецка испуганы вечерним обстрелом
- "Вонь невероятная", - Сеть всполошили кадры "гуманитарки", присланной Россией "братскому народу" Донбасса
- Оккупант расправился со зданием-украшением Донецка: "Превратился в призрак, памятник обмана"
- Предатели "сдавали" своих коллег: подполковник рассказал о тайной операции в Донецке в начале войны
- "Такого ужаса у нас никогда не было", - блогер объяснил, почему в Донецке не любят "освободителей" из РФ
- Где поминают путинских боевиков Донбасса: в РФ показали неожиданное место. ВИДЕО
- Кому достанется Донецк и чем Пушилин отличается от Захарченко. Как Киев вернет Донбасс? И главное - когда? ВИДЕО