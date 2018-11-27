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В пунктах обмена валют резко подскочил доллар: назван новый курс
Сегодня украинские банки на фоне роста котировок на межбанке, вызванных введением военного положения активно поднимают наличный курс доллара.
Об этом сообщают украинские СМИ, передает donpress.com.
Отмечается, что средняя цена продажи поднялась на 70 копеек, и закрепилась в рамках 28,50−29,0 грн./$. В то же время, минимальная стоимость доллара составляет 28,15 грн./$. При этом самый дорогой доллар зафиксирован в Харькове, где местный банк Грант предлагает его по 30 грн./$.
Выкуп валюты у населения производится в рамках 27,80−28,30 грн./$. Отмечается, что у небанковских финучреждений котировки выше, и достигают 32 грн./$ на продаже валюты людям.
В обменках сообщают, что люди продолжают скупать наличную американскую валюту по любым курсам. Председатель одного из финучреждений сообщает:
«За последние два дня спрос на доллар сильно вырос. Только по одной причине — из-за новостей о введении в стране военного положения. Причем, люди берут не по $ 100, как обычно, а достаточно крупные суммы — по $ 3−5 тыс… Люди один за одним обходят обменники и кассы банков и скупают доллар».
Кроме того, из-за повышенного спроса начал образовываться дефицит наличного доллара.
Теги: Украина, Донбасс, доллар, банк, обмен валют, курс валют
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- В пунктах обмена валют резко подскочил доллар: назван новый курс19:23
- "Царь пропал", - на Донбассе ищут исчезнувшего после "инаугурации" главаря "ДНР" Пушилина18:52
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