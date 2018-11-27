В СБУ подтвердили, что на борту захваченных кораблей находились их сотрудники

27.11.2018 14:30

На борту захваченных Россией трех кораблей Военно-Морского флота Украины находились сотрудники Службы безопасности Украины.

Об этом говорится в заявлении украинской спецслужбы, передают novosti.dn.ua.

«Офицеры украинской спецслужбы выполняли служебные задачи по контрразведывательныму обеспечению подразделений ВМС Украины, как это предусмотрено статьей 12 Закона Украины "О Службе безопасности Украины"», - говорится в заявлении со ссылкой на слова главы СБУ Василия Грицака.

В спецслужбе пояснили, что украинские военные контрразведчики на передовой находились вместе с Вооруженными силами в течение всего периода конфликта на Донбассе.

Украинская спецслужба уверяет, что принимает все необходимые меры для освобождения украинских пленников.

«Служба безопасности Украины требует от руководства российских спецслужб прекратить психологическое и физическое давление на украинских военнослужащих для информационного оправдание акта дерзкой агрессии», - говорится в сообщении.

Ранее ФСБ России опубликовала заявление, о том, что действия экипажей кораблей ВМС Украины, задержанных у берегов Крыма за нарушение российской границы, координировали два сотрудника СБУ, находившихся на украинских судах.