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"Войны не будет", - Кремль "одумался" и поделился планами насчет Украины
РФ не намерена развязывать полномасштабную войну с Украиной.
Такой сигнал Кремль послал через подконтрольный telegram-канал "Незыгарь". "Незыгарь" поделился очередным инсайдом из Кремля об Украине, передает "Диалог.UA". Агрессор РФ сейчас хочет убедить общественность, что атака на корабли Украины в Керченском проливе - единичный случай.
"Россия не рассматривает войну как перспективу в отношениях с Украиной", - выдал "Незыгарь", который, согласно слухам, принадлежит Кремлю.
По всей видимости, этот месседж долетел и до Вашингтона. 26 ноября в Белом доме подтвердили планы на встречу президентов США и РФ на саммите "Большой двадцатки" уже на этой неделе. Кроме того, ресурс уверяет, что Германия якобы станет гарантом проведения президентских выборов в Украине весной. Об их отмене, к слову, речи и не шло, хотя РФ и яростно пытается убедить мир в обратном.
Напомним, ранее "Диалог.UA" сообщал, что Порошенко рассказал, почему срочно потребовалось военное положение в Украине.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Украина, Россия, Донбасс, война, конфликт, Кремль
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