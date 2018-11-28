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Адвокаты Зайцевой разваливают дело, приговора может не быть
В деле скандальных Зайцевой и Дронова, которых обвиняют в совершении смертельного ДТП в Харькове, появились новые детали
В частности, прокуратура Харьковской области отреагировала на обвинения адвоката пострадавших Ларисы Матвеевой, которая ранее утверждала, что Зайцеву пытаются отбелить, чтобы другой фигурант дела получил более суровый срок.
По словам прокуроров, вина Зайцевой и Дронова полностью доказана, а скандальное заявление Матвеевой является лишь ее личной позицией.
«То, что она говорит о смягчающих или отягчающих вину обстоятельствах, не имеет большого принципиального значения. Мы считаем, что прокуратура свою работу выполнила. Вину как Зайцевой, так и Дронова мы доказали», — заявили в прокуратуре.
Кроме этого, сторона обвинения заявила, что так и не установлено место нахождения нарколога Федирко, которая освидетельствовала Зайцеву сразу же после трагедии, и рассказали, сможет ли ее отсутствие развалить скандальное дело.
«В деле есть ее показания. Да, Федирко — свидетель, но не ключевой. О чем она может рассказать суду? Была ли Зайцева под действием наркотиков? Но о чем сейчас суд? О том, наркоманка ли она? Нет. Суд о ДТП, унесшем жизни людей. Прокуратура доказала, что Зайцева проехала на красный свет и то, что у нее была превышена скорость. Для следствия сейчас это главное», — уверяют силовики.
Также в прокуратуре рассказали, когда может быть вынесен окончательный приговор главным подозреваемым в совершении смертельного ДТП в Харькове.
«Мы считаем, что вина и Зайцевой, и Дронова доказана полностью. Приговор может прозвучать лишь тогда, когда у адвокатов подсудимых закончатся их бесконечные ходатайства. Вот, например, сегодня (27 ноября) адвокат Зайцевой снова требовал проведения экспертизы, которая уже проводилась. Это затягивает дело», — заявили прокуроры и отметили, что защита Зайцевой может специально затягивать судебный процесс.
«Если раньше, когда действовал «закон Савченко», когда сутки, проведенные в СИЗО, считались за двое, можно было предположить, что адвокаты таким образом добиваются меньшего реального срока. Но «закон Савченко» отменен. Поэтому есть версия, что адвокаты подсудимых пытаются развалить дело. Они умышленно дискредитируют экспертов, требуя повторов экспертиз. Также они предлагают больше опираться на показания свидетелей.
Но что такое «свидетельские показания»? Поставьте в ряд десять человек и пусть перед ним пройдет одиннадцатый. Каждый из десяти опишет последнего разными словами. Это все субъективно. А вот показания экспертов отличаться не будут. Например, если эксперт определит рост, вес этого человека или группу крови. Вот поэтому адвокаты Зайцевой и Дронова делают ставку на дискредитацию именно экспертов. Сеют недоверие», — подытожили в прокуратуре.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, Харьков, суд, расследование, приговор, адвокат, ДТП
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