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Агрессия России в Азовском море: в мире вспыхнули протесты против беспредела Кремля
Нападение на украинские корабли в Керченском проливе вызвало бурю негодования не только в Украине, но и в других странах, где люди устроили акции протеста против российской агрессии.
Мир "взорвался" из-за наглых действий оккупантов в Азовском море, в результате которых украинские моряки были тяжело ранены и попали в плен, передает "Диалог.UA".
Так, во время заседания Совбеза ООН по украинскому вопросу в Нью-Йорке под стенами здания активисты требовали от Соединенных Штатов и международного сообщества поддержать Украину и осудить агрессию страны-оккупанта.
Организовали митинг перед российским посольством и жители Польши, забросав диппредставительство желто-голубыми красками. В Грузии акция поддержки моряков сопровождалась гимном Украины.
Также гимн пели и под посольством РФ в Праге. Несмотря на кремлевскую политику, организовали митинг в поддержку украинского народа и в Петербурге возле Генконсульства Украины. Не осталась в стороне и Австрия.
Украинская община в Вене возле российского посольства потребовала от Москвы вернуть моряков и захваченные корабли Украине. Свою поддержку и готовность напасть на агрессора выразил и президент Эстонии, обвинив Россию в противозаконных действиях.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Азовское море, протест, агрессия, Кремль
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