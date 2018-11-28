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Гройсман рассказал, будет ли продлятся военное положение в Украине

28.11.2018 14:33
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Гройсман рассказал, будет ли продлятся военное положение в Украине

По окончании 26 декабря военное положение в 19 областях Украины будет полностью прекращено.

Об этом Гройсман сообщил журналистам на совещании правительства, передает "Диалог.UA". 26 ноября 276 голосами Рада проголосовала за введение военного положения в 10 областях Украины, а также во внутренних водах Азовско-Керченской акватории.

Отмечается, что главной темой заседания правительства стало функционирование страны во время военного положения.

Обсуждались вопросы экономики, которые больше всего волнуют представителей крупного и малого бизнеса. После этого премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил о том, что военное положение в Украине, скорее всего, завершится 26 декабря и не будет продлеваться, так как в этом не будет необходимости. При этом он отметил, что страна должна быть готова ответить на те вызовы, которые перед ней стоят, и защититься от агрессора.

В Интернете опубликован фрагмент видео интервью президента Петра Порошенко, на котором он лично рассказал о ночной попытке срочно связаться с российским президентом Владимиром Путиным. Стала известна реакция Путина на введение военного положения в Украине.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Украина, Донбасс, военное положение, Гройсман
 
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