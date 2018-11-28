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«Я не хочу». Трамп готов отменить встречу с Путиным из-за агрессии РФ
28.11.2018 09:48
Президент США Дональд Трамп заявил, что может отменить встречу с президентом РФ Владимиром Путиным из-за захвата российскими силовиками украинских кораблей и моряков в Азовском море. Об этом американский лидер сообщил во время интервью.
Комментируя российскую агрессию в Азовском море, он отметил:
«Это очень важно. Возможно, у меня не будет встречи. Мне не нравится эта агрессия. Я не хочу этой агрессии вообще».
По его словам, он ожидает «полного отчета» от национальной безопасности о захвате Россией трех украинских кораблей.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Путин, агрессия, встреча, Дональд Трамп
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