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Это не игрушки: Президент заявил о реальности угрозы полномасштабной войны с Россией
Украина находится под угрозой полномасштабной войны с Российской Федерацией. Об этом сегодня, 27 ноября, сказал президент Украины Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам.
По его словам, нападение и захват российскими военными украинских моряков и кораблей, который состоялся 25 ноября в Керченском проливе, это чрезвычайное происшествие, которое произошло впервые за 4,5 года российской агрессии. И угроза полномасштабного российского вторжения в Украину остается. «На самом деле то, что произошло 25 ноября – это чрезвычайное событие впервые за 4,5 года российской агрессии. Официально, без всякого срыва шевронов, без "зеленых человечков" российские военные корабли в огромном количестве атаковали корабли Вооруженных Сил Украины», – сказал Петр Порошенко.
Президент продемонстрировал материалы разведывательных данных и спутниковые снимки. «Разведка предоставила несколько доказательств. Я их хочу вам впервые продемонстрировать. Это российская военная база, которая расположена в 18 км от нашей границы. За 17 сентября, 24 сентября. Это все танки. Это октябрь», – отметил Порошенко.
«Как вы видите, количество танков на базах, расположенных на вдоль нашей границы выросло в три раза. Для чего они были туда передислоцированы? Количество подразделений, которые были передислоцированы вдоль нашей границы, причем по всей длине, кардинально возросло. Позиция относительно возможных учений – никак это увеличение не оправдывают», – сказал Петр Порошенко.
Глава государства добавил: «И после инцидента, который произошел в Азовском море, мы должны были обеспечить украинские Вооруженные Силы на отпор в случае широкомасштабного наземного вторжения. Эти танки еще не выведены. Они остаются там».
«И поэтому я хочу, чтобы никто не думал, что это – забавы или игрушки. Страна находится под угрозой полномасштабной войны с Российской Федерацией», – подчеркнул глава государства.
По его словам, поэтому было необходимо введение военного положения. Это предложение сначала внес Военный кабинет, затем Совет национальной безопасности и обороны, где это было проголосовано единогласно. «Безусловно я не мог ждать ни минуты. И я обратился к Верховной Раде с требованием о созыве внеочередной сессии Верховной Рады Украины и внес тот проект Указа, который был подготовлен Военным кабинетом, и рассмотрен и единогласно принят на заседании СНБО», – сказал Петр Порошенко и поблагодарил парламент за поддержку этого решения.
Он также продемонстрировал данные о количестве кораблей и резком их увеличении в Азовском море. «Мы видим, что в Азовском море они расположены по всей акватории, делая особую концентрацию в районе Керченского канала. То есть они знали, они готовились. Это были целенаправленные действия, с подведением необходимой для них авиации, подведением средств радиоэлектронной борьбы, с участием десанта, спецназа. И всего остального», – отметил Петр Порошенко.
Президент привел сравнительные данные о количестве российских войск, которые были в Крыму, в 2014 году и в 2018 году. «Какую бы позицию вы не взяли... Солдат увеличилось втрое, БТРов – в пять раз, артиллерии – почти в 10 раз. Самолетов, систем залпового огня, кораблей – минимум в 5-10 раз. Это увеличение происходит сейчас», – отметил он.
«Именно поэтому, я как президент, безусловно, вынужден был воспользоваться своими конституционными полномочиями и соответствующим образом предоставить законодательное обеспечение Вооруженным Силам Украины для того, чтобы защитить каждого украинца. Защитить суверенитет, территориальную целостность, независимость нашего государства, защитить нашу землю», – подчеркнул он.
Президент особо подчеркнул, что украинские корабли действовали в строгом соответствии с международным правом, в строгом соответствии с нашей двусторонним соглашением об использовании Черного и Азовского морей. О своих действиях они сообщили заранее, четко следуя указаниям трафик-контроля Керчи, согласно которому было приказано им разместиться в определенной зоне акватории и ждать дальнейших указаний по очереди для прохода каналом Керченского пролива. «Потом мы все видели на видео – атака военных кораблей, на первом этапе – без применения оружия, но попытки тараном потопить наши корабли. И тогда командующий Военно-Морских Сил, увидев эти тогда еще провокационные действия Черноморского флота РФ и пограничной службы ФСБ России, отдал приказ нашим кораблям развернуться и возвращаться в Одессу», – напомнил глава государства.
При этом инцидент произошел в нейтральных водах и по нашим кораблям был открыт огонь. «Корабли были поражены, были ранены моряки. Состоялся штурм. Наши защищались и только защищались. Я уверен, что целью была провокация для того, чтобы мы открыли огонь и желательно было бы, чтобы кого-то убили. И я не исключаю, что после этого сценарий был бы подобным сценарию в 2008 году в Грузии», – добавил Петр Порошенко.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, президент, война, Российская Федерация, агрессия, угроза, военное положение, Порошенко
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