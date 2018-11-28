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Кремль ждут последствия катастрофических масштабов – Гулевская о результатах керченского инцидента
Наталья Гулевская рассказала в своей статье о том, что Российскую Федерацию ожидает Международный трибунал из-за ее действий в акватории Черного моря.
Политик отметила, что у Украины в скором будущем будут все шансы наказать агрессора. Российский политик считает, что ее страну ждут серьезные проблемы, если Путин не решит проблему, которая связана с захватом украинских моряков и кораблей.
Она отметила, что Россия в этот раз прямо нарушила мировой порядок, который регулируется конвенциональными нормами, передает издание "Диалог.UA" со ссылкой на статью Натальи Гулевской в "Обозревателе".
"Постсоветские элиты могут ощутить на себе неотвратимость наказания за те действия, которые были направлены против международного права. Недавние действия Российской Федерации являются признаком невежества, а также нигилизма в правовом отношении", - сказала Гулевская. Она подтвердила тот факт, что Россия совершила акт агрессии против Украинского государства.
На этом фоне она выделила цель этой провокации, которая, по мнению Гулевской, для мирового сообщества осталась неизвестной. "Отказ Совета Безопасности ООН вынести данный инцидент на политический уровень говорит о том, что действия РФ будут рассмотрены в международном трибунале.
Таким образом у Украины будут шансы наказать агрессора, восстановив личное право в водах Черного моря", - подытожила Гулевская. Напомним,Трамп может отменить встречу с Путиным из-за происшествия в Керченском проливе. Порошенко же, узнав о захвате военных кораблей, в срочном порядке созвал военный кабинет.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, катастрофа, конфликт, Керченский пролив, Кремль
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