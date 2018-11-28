«Морози набирають обертів»: синоптик розповіла, якої погоди очікувати сьогодні, 28 листопада

28.11.2018 07:22

Народний синоптик Наталія Діденко опублікувала на своїй сторінці у «Фейсбук» свіжий прогноз погоди на 28 листопада, передає replyua.net із посиланням на власний профіль експерта.

«28 листопада атмосферні фронти попустить. Вони поступово, під тиском антициклону, підуть з території України. Опади - дощ та мокрий сніг ще й з поривчастим вітром - затримаються лише на півдні та південному сході. Одночасно із припиненням опадів в Україну почне заходити холодніше повітря», - повідомила синоптик.



Вона також наголосила, що саме з цієї середи в Україну прийдуть морози, які місцями сягатиму позначки мінус сім градусів. Щодо столиці нашої країни, то там теж завтра буде без опадів, проте прохолодно. «Вже з середи морози набирають обертів. Спочатку помірні, а до кінця тижня й міцніші. Завтра вдень в межах України -3-7 градусів. У Києві середа буде без опадів та холодною. Вночі до -5-7, вдень -2-4 градуси. Далі в столиці мороз посилиться. Не мерзніть, одягайтеся відповідно, будьте взаємно теплими», - порадила Наталя Діденко.