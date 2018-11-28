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Москва до смерти перепугалась: Путин готовит десантную операцию в Приазовье
В Кремле морально готовы начать новый виток войны в Сирии и Украине, так что ввод военного положения Порошенко мера логичная и превентивная. Такое мнение выразил историк Сергей Климовский в своем блоге на Obozrevatel.
По его словам, Москву беспокоят только Китай и Япония, которые могут открыть "Восточный фронт" против РФ, пока она будет занята на "Западном".
"Япония ее беспокоит больше, чем Китай – его вроде задобрили и подкупили, и вдобавок он ведёт торговую войну с США. Поэтому Путин в Сингапуре на встречах Восточноазиатского саммита и АСЕАН сделал два связанных заявления. Первое – о том, что он уже не надеется увидеть в Украине "договороспособную" власть и будет с этим что-то делать. Второе – о возврате Японии двух из четырёх Курильских островов. На первое в РФ обратили мало внимания. Из-за второго вся имперская и по совместительству патриотическая общественность России подняла шум, что островами разбрасываться нельзя и они наши", - пишет Климовский.
Он добавил, что в России начали заверять, что острова можно вернуть за хорошие деньги. При этом не стали выдавать, что дело не в островах, а в войне РФ с Украиной и в союзе Японии с США, поэтому денег не будет.
"В Кремле полагают, лучше отдать так, пока Япония не вышла из гибридного мира с РФ, и не забрала их. О деньгах потом скажем: разворовали. Москва могла пропустить через пролив два катера и буксир, как сделала 22 сентября, а не устраивать истерику со стрельбой. Мост бы от этого не упал. Минобороны Украины ещё 25 октября официально сообщило о переводе 6 бронекатеров из Одессы в Азовское море. В их числе назвало "Бердянск" и "Никополь"", - добавил Климовский.
Он добавил, что очевидно, что РФ готовит в Приазовье десантную операцию, а у Украины здесь лишь с десяток пограничных катеров.
"Не сложно понять и смысл затеи: наступление на Мариуполь якобы "ДНР" с высадкой российских десантников под видом "шахтеров и рыбаков". Европарламент тогда принял резолюцию о ситуации в Азовском море, где предостерег РФ от захвата его украинского берега и выразил сожаления, что Москва ворует украинский газ в Чёрном море и незаконно построила мост. Генерал Бен Ходжес, командующий войсками США в Европе, выступая во Львове, прямо сказал: РФ и дальше будет наглеть, если Украина не потребует от неё уважения к себе", — напомнил Климовский.
По словам историка, когда Москва увидела катера "Бердянск" и "Никополь", а с ними ещё и старый буксир "Яны Капу", то решила, – идёт верная погибель российского флота.
"Сначала с перепугу перекрыла балкером проход под мостом, а затем атаковала катера, которые не стреляли. Это "сражение" она скоро запишет в сто великих побед российского флота. В декабре Украина на сессии Генассамблеи ООН должна была представить проект резолюции по Азовскому морю. Теперь можно говорить не только о захватнических намерениях РФ, но и о её захватнических действиях. Москва сама ускоряет реформу Совбеза ООН, и вернуть придётся не только катера Украине, но и острова Японии", — считает эксперт.
Странно лишь то, что в Кремле уже пообещали отдать Китаю не только Россию, но и Армению, Беларусь, Казахстан, Киргизстан и Таджикистан.
"К этому призвал Сергей Глазьев, советник президента РФ, курирующий Евразийский союз. Так и сказал 22 ноября в Санкт-Петербурге на Десятом Евразийском научном форуме, что РФ с "друзьями" надо слиться с Китаем и стать ядром глобального развития "по-азиатски". Сама Россия может сливаться с кем угодно, как и где угодно, но почему она отдаёт Китаю другие страны? Что-то это напоминает пакт Молотова – Риббентропа. Правда, СССР в нём был партнером и не обещал слиться с Третьим Рейхом, а только дружить с ним", — подытожил Климовский.
Как сообщалось, утром 25 ноября пограничный корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины во время планового перехода из порта Одессы в порт Мариуполя. В ответ, несмотря на провокации со стороны РФ, группа украинских кораблей продолжила путь к месту назначения.
Министерство иностранных дел назвало провокацию с буксиром нарушением норм Устава ООН и Конвенции ООН по морскому праву и призвало международное сообщество к реакции.
После этого российская сторона перекрыла Керченский пролив и перебросила в район инцидента ударные вертолеты ВС РФ. Позже к месту происшествия прибыли два российских штурмовика Су-25. Затем оккупанты на выходе из Керченского пролива обстреляли и захватили три украинских корабля.
В ответ на действия агрессора президент Украины Петр Порошенко поддержал идею введения в Украине военного положения. В понедельник, 26 ноября, Верховная Рада на внеочередном заседании утвердила его введение.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Путин, Москва, Приазовье, десант
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