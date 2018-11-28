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По всей Украине в срочном порядке закрывают школы
В Украине начался «сезон болезней» и в нескольких регионах страны школы уже решили уйти на карантин
Больше всего учащихся на грипп и ОРВИ заболели в Харьковской, Запорожской и Волынской областях.
Так, в Запорожской области из-за эпидемии объявлен карантин в трех школах города и области: самом Запорожье, Бильмакском и Токмакском районах.
Как сообщили в пресс-службе Запорожской облгосадминистрации, еще в девяти школах Запорожья закрыты 19 классов. В школе Токмакского района — два класса.
Несколько школ закроют на карантин и в Купянском районе Харьковской области. Закроют их на период с 28 ноября по 1 декабря. В частности, по нескольку классов закрыты в школах №1, 4, 6, НВК №2 и гимназии №3
В Мариуполе же с 27 ноября на карантин полностью закрыта школа и по одному классу еще в трех учебных заведениях. Обучение там проводится дистанционно.
Из-за гриппа и ОРВИ несколько школ закрыты на Волыни еще с прошлой недели. Из-за простуд не вышло на учебу больше 20% детей. Возобновить занятия там должны были 27-28 ноября.
Стоит напомнить, что учеба приостанавливается, если процент заболевших учеников составляет от 20 до 30% и имеет тенденцию роста.
Традиционно за осенними ОРВИ в ноябре — декабре приходит грипп, вспышка которого продолжается до февраля, а то и до марта.
Ранее сообщалось, что в Украине впервые в этом эпидемическом сезоне зафиксирована циркуляция вирусов гриппа. А показатели заболеваемости за семь дней выросли почти на 10%. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
«За прошедшую неделю в Украине впервые с начала сезона зафиксирована циркуляция вирусов гриппа. Пока заболеваемость гриппом и ОРВИ находится на неэпидемическом уровне — на 17,5% меньше эпидемического порога по Украине», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что за неделю гриппом и ОРВИ заболели около 165 тыс. украинцев.
Напомним, с начала года лекарства в Украине подорожали приблизительно на 6%.
Как сообщала Politeka, на Львовщине разбушевался грипп, жителей предупредили об эпидемии.
Источник: https://politeka.net
Теги: Украина, Донбасс, школа, закрытие, ОРВИ
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