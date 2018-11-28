Порошенко объяснил украинцам, как себя вести во время военного положения

28.11.2018 09:26

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что после введения военного положения не будет применяться никакие ограничений конституционных прав.

Об этом он сообщил во время интервью украинским телеканалам.

Глава государства уточнил:

«Главное, если не будет открытого вторжения России за пределами операции Объединенных сил на востоке и незаконно аннексированного Крыма, я подчеркиваю, и это моя принципиальная позиция — никаких ограничений конституционных прав и свобод не состоится».

Кроме того, Порошенко сообщил, что граждане Украины не должны паниковать:

«Проводите концерты, ходите в банки. Не надо бежать в магазины и скупать спички и соль… Никаких ограничений на снятие депозитов, операций по обмену валют, поездок за границу для украинских граждан не будет».

В то же время украинский лидер заявил, что для российских граждан эти ограничения будут введены:

«Для российских граждан эти ограничения будут введены. И я думаю, что это вполне оправдано. Потому нам создать с помощью соответствующий безвизовый режим здесь, внутри, дополнение к пятой колонне, которая и так здесь работает — абсолютно безответственно».

Источник: https://donpress.com