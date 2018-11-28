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Порошенко объяснил украинцам, как себя вести во время военного положения

28.11.2018 09:26
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Порошенко объяснил украинцам, как себя вести во время военного положения

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что после введения военного положения не будет применяться никакие ограничений конституционных прав.

Об этом он сообщил во время интервью украинским телеканалам.

Глава государства уточнил:

«Главное, если не будет открытого вторжения России за пределами операции Объединенных сил на востоке и незаконно аннексированного Крыма, я подчеркиваю, и это моя принципиальная позиция — никаких ограничений конституционных прав и свобод не состоится».

Кроме того, Порошенко сообщил, что граждане Украины не должны паниковать:

«Проводите концерты, ходите в банки. Не надо бежать в магазины и скупать спички и соль… Никаких ограничений на снятие депозитов, операций по обмену валют, поездок за границу для украинских граждан не будет».

В то же время украинский лидер заявил, что для российских граждан эти ограничения будут введены:

«Для российских граждан эти ограничения будут введены. И я думаю, что это вполне оправдано. Потому нам создать с помощью соответствующий безвизовый режим здесь, внутри, дополнение к пятой колонне, которая и так здесь работает — абсолютно безответственно».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Украина, Донбасс, военное положение, Порошенко
 
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