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Порошенко прокомментировал возможность продления военного положения

28.11.2018 19:15
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Порошенко прокомментировал возможность продления военного положения

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не будет продлевать военное положение, которое было введено в 10 областях страны с 26 ноября сроком на 30 дней.

Об этом глава государства заявил во время встречи с местными жителями Черниговской области.

Комментируя возможность продления военного положения, Порошенко уточнил:

«Военное положение пройдет и закончится. Я его продлевать не собираюсь и никакое ограничение конституционных прав и свобод не состоится».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, военное положение, Порошенко
 
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