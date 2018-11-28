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Протест «евробляхеров»: КПП на границе со Словакией остаются заблокированными

28.11.2018 13:17
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Протест «евробляхеров»: КПП на границе со Словакией остаются заблокированными

По состоянию на утро среды, 28 ноября, пункты пропуска на границе со Словакией остаются заблокированными из-за протеста владельцев авто на еврономерах, передает НВ.

Как уточнили в Госпогранслужбе, заблокированы проезды через пункты пропуска Малый Березный и Ужгород.

На всех остальных направлениях движение через государственную границу нормализовано.

Напомним, утром 26 ноября участники акции протеста владельцев автомобилей на еврономерах заблокировали более десяти пунктов пропуска на государственной границе. Однако впоследствии на некоторых направлениях разблокировали подъездные пути.

На одном из пунктов пропуска на границе с Польшей в блокаду попали польские дипломаты.

Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией протестуют из-за вступления в силу новых законодательных норм. Они касаются легализации ввезенных с нарушением таможенного и налогового законодательства авто с европейской регистрацией. Новые нормы уменьшают акциз на растаможивание легковых автомобилей и усиливают ответственность за нарушение таможенных правил. В частности, для лиц, которые ввозят в Украину авто в режиме транзита или временного ввоза.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Словакия, протест, граница, КПП, автомобилисты
 
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