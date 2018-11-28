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Семьям пленных украинских моряков предлагают материальную помощь: названа сумма
Семьям украинских моряков, которых россияне захватили в плен 25 ноября, могут выплатить материальную помощь
Об этом заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
Так, омбудсмен предложила внести изменения в постановление о порядке оказания помощи политзаключенным, включив туда также военнопленных. По словам Денисовой, государственная программа помощи сейчас действует в отношении политзаключенных. Комиссия при МинВОТ выносит решения об оказании их семьям материальной помощи в размере 100 тысяч гривен. Она же внесла предложение в правительство, чтобы такой механизм действовал не только в отношении семей политзаключенных, но и военнопленных.
Недавно стало известно, что захваченных украинских моряков держат в женском блоке СИЗО Симферополя.
Также в сети показали записку украинского матроса Сергея Цибизова после задержания в результате российской агрессии.
Послание адресовано его родным.
«У меня все хорошо, не волнуйтесь. Люблю, целую», — говорится в ней.
Напомним, в аннексированном Симферополе 27 ноября оккупационные власти начали избирать меру пресечения украинским военнопленным морякам. 15 из них были арестованы.
В ходе заседания суда капитан малого бронированного артиллерийского катера «Бердянск» Роман Мокряк отказался отвечать на вопросы ФСБ и признаваться в преступлениях, которые он не совершал.
Список военнопленных уже опубликован в сети.
Юрий Будзило;
Вячеслав Зинченко;
Андрей опрыскать;
Сергей Цибизов;
Андрей Артеменко;
Владимир Терещенко;
Евгений Семидоцький;
Виктор Безпальченко;
Андрей Шевченко;
Владимир Варимез;
Михаил Власюк;
Богдан Головаш;
Сергей Чулиба;
Олег Мельничук,
Богдан Небылица;
Владислав Костишин;
Сергей Попов;
Юрий Безъязычный;
Роман Мокряк;
Андрей Эйдер;
Василий Сорока;
Андрей Драч;
Владимир Лесной;
Денис Гриценко.
Отметим, что глава ВМСУ Игорь Воронченко передал записку пленным украинским морякам через адвокатов.
Как известно, под давлением российсиких спецслужб украинских моряков заставили давать ложные показания. Воронченко отнесся к этому с пониманием.
«Я понимаю, как вам сейчас тяжело. Все военные моряки ВМС с пониманием относятся к так называемым свидетельствам, которые от вас сейчас пытаются получить. Ведь методы работы спецслужб РФ ни для кого не являются секретом. Я сам прошел через это в 2014 году и хорошо знаю, как это быть в плену и что стоит за сказанными вами словами во время допроса», – отмечает Воронченко в письме.
Источник: https://politeka.net
Теги: Украина, Донбасс, помощь, моряки
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