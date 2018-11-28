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Спикер ВР подписал закон о военном положении: чего ожидать дальше
Председатель украинского парламента Андрей Парубий Андрей Парубий сегодня подписал принятый депутатами Верховной Рады закон об утверждении указа президента Украины «О введении военного положения в Украине», передает replyua.net.
Согласно информации, опубликованной на сайте высшего законодательного органа нашей страны, принятый проект закона (№9338) от 26 ноября об утверждении указа президента Украины «О введении военного положения в Украине» 28 ноября возвращен с подписью председателя ВР и направлен на подпись главе государства.
Напомним, что вчера газета «Урядовый курьер» опубликовала указ президента № 392, которым вводится в действие решение СНБО о введении в Украине военного положения сроком на 30 суток, которое будет действовать в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Луганской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Черниговской, Винницкой областях и внутренних водах Керченской акватории. Вместе с тем, в изначальном проекте президента речь шла о всей территории Украины.
Теги: Донбасс, закон, военное положение, Верховная Рада
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