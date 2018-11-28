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Супрун решила научить украинцев правильно есть сало
И.о. министра рекомендует не сочетать сало с картошкой, кукурузной кашей, хлебом, красным перцем и горчицей.
И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун пояснила, как есть сало с максимальной пользой для здоровья, передает Корреспондент. По ее словам, сало - это смесь жиров, в нем есть насыщенные жиры, а также моно- и полиненасыщенные жирные кислоты - такие, как в растительных маслах.
"С одной стороны, в сале достаточно много таких бесполезных насыщенных жиров. В 100 граммах - почти 40 граммов, а это двойная дневная норма для нашего организма. За день советуют есть не более, чем 20-30 граммов насыщенных жиров. Насыщенные жиры - это те же высококалорийные жиры, избыток которых связывают с риском атеросклероза ", - написала Супрун на своей странице в Facebook.
В то же время сало содержит незаменимые омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, необходимые для образования оболочек вокруг нейронов и противодействия воспалительным процессам. В рационе людей, которые редко потребляют жирную рыбу и авокадо, таких жирных кислот не хватает.
Супрун подчеркнула - несмотря на то, что многие люди боятся холестерина, в сале его не так много. В 100 граммах сала содержится только 95 мг - треть дневной нормы для людей, которые не имеют атеросклероза или других хронических болезней сосудов. Или половина от нормы для людей с больным сердцем или сосудами.
А чтобы сало принесло максимальную пользу для здоровья, Супрун советует не употреблять сало в больших количествах, следить за своим рационом и учитывать затраты энергии. Если вы вдруг съели много сала, то в этот день не стоит есть масло, другие животные жиры, мясо, а также сладости.
Также и.о. министра рекомендует не сочетать сало с крахмалистыми продуктами - картошкой, кукурузной кашей, хлебом и острыми компонентами - красным перцем, горчицей. Жиры, которые есть в сале, помогают лучше усваиваться красным и оранжевым пигментам - каротиноидам. Поэтому если едите сало, то дополните его морковью, помидорами или борщом, советует руководительница МОЗ.
Напомним, украинский бутерброд с салом за последний год подорожал на 42%.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, здоровье, сало, советы
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