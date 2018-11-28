- Человек Путина назвал дату войны с Украиной: «Братская мясорубка»22:30
- Сестра Савченко сообщила о риске «пожизненного увечья» для нардепа22:04
- Истерика в РФ: в Москве пригрозили захватить Киев к вечеру21:17
- Донбасс: пенсионеров-переселенцев незаконно заставляют страховаться21:00
- Мариуполю выделили более 5 миллионов на жилье для переселенцев20:44
- «До -12»: синоптик розповіла, якою буде погода в Україні 29 листопада20:15
- Войны не будет: Кремль "одумался" и поделился планами насчет Украины20:05
- В Генштабе пояснили, за что могут задержать во время военного положения19:48
- Порошенко прокомментировал возможность продления военного положения19:15
- Украина передислоцирует армию, чтобы защититься от страны-агрессора, – Порошенко 19:03
Украина передислоцирует армию, чтобы защититься от страны-агрессора, – Порошенко
Глава государства рассказал о том, что в Украине ожидаются активные маневры армии. Речь идет о ее передислокации, чтобы защититься от потенциальных ударов страны-агрессора.
Будет уделяться особое внимание регионам, приближенным к границе с РФ. Украинский президент Петр Порошенко заявил о том, что в государстве необходима передислокация военных сил.
Это произойдет на фоне внедренного военного положения в стране, передает издание "Диалог.UA" со ссылкой на "Главком". "Мы совершим передислокацию войск для того, чтобы улучшить охрану границ.
В частности это касается границы с Российской Федерации в Черниговской области. Враг не должен зайти прямо в сердце Украины", - сказал Порошенко. Президент также рассказал о том, что Украина собирается сосредоточить особое внимание в Донецкой и Запорожской областях. Президент отметил, что страна-агрессор хочет соединить берега Азовского моря с оккупированной частью Украины.
Именно по этой причине, как считает президент, и необходима передислокация войск. Порошенко еще сказал, что армия Украины уже не имеет тех проблем, которые наблюдались 4 года назад. По его словам, она не допустит подобного сценария сегодня. Напомним, что Путин сегодня начал обвинять Порошенко в недавнем инциденте, который случился в Азовском море. Кроме того, Порошенко пытался этой ночью дозвониться Путину.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Украина, Донбасс, армия, Порошенко
- Сегодня, 2 ноября, в Украине начался осенний призыв в армию
- "Захист країни в наших руках!" - потрясающий ролик к празднику (ВИДЕО)
- Крым - это Украина - МИД требует отменить воинский призыв на полуострове
- Россия внезапно проверит боеготовность армии на границе с Украиной
- От аптечек до технологий: как Запад помогает украинской армии
- Приплыли. Евро перевалили за двенадцать
- Донбасс: пенсионеров-переселенцев незаконно заставляют страховаться21:00
- Мариуполю выделили более 5 миллионов на жилье для переселенцев20:44
- Стало известно, что будет с Луганской областью в связи с введением военного положения17:29
- Боевики «ДНР» без объяснения причин запрещают проезд наблюдателям СММ ОБСЕ16:00
- ГПСУ приведена в полную боевую готовность: организован усиленный контроль на границе15:31
- В ЛНР на границе с РФ прекращено движение15:15
- Боевики «ДНР» перемещают «Грады», «Гвоздики» и другое тяжелое вооружение14:45
- СЦКК сообщает о накоплении вооружения боевиков в районе Станицы Луганской14:15
- В Донецке «заминировали» здание Донецкой ОГА13:35
- Военное положение в Луганской области: что будет с пенсиями, продуктами, личным имуществом?13:00
- Человек Путина назвал дату войны с Украиной: «Братская мясорубка»22:30
- Сестра Савченко сообщила о риске «пожизненного увечья» для нардепа22:04
- Судороги в ногах: лечение и профилактика21:37
- Истерика в РФ: в Москве пригрозили захватить Киев к вечеру21:17
- Донбасс: пенсионеров-переселенцев незаконно заставляют страховаться21:00
- Мариуполю выделили более 5 миллионов на жилье для переселенцев20:44
- Керченского стрелка Рослякова тайно сожгли и похоронили под другой фамилией - подробности20:30
- «До -12»: синоптик розповіла, якою буде погода в Україні 29 листопада20:15
- Войны не будет: Кремль "одумался" и поделился планами насчет Украины20:05
- В Генштабе пояснили, за что могут задержать во время военного положения19:48
- Судороги в ногах: лечение и профилактика21:37
- Правильно закончить 2018 год: известный экстрасенс рассказала, что нужно сделать каждому19:31
- Врачи рассказали об опасных последствиях сидячего образа жизни18:48
- 2019 год Желтой Свиньи: характеристика и особенности18:17
- Почему категорически нельзя, чтобы часы в доме стояли15:00
- К каким зависимостям склонны Знаки Зодиака10:03
- Врачи назвали модную привычку, провоцирующую болезни носоглотки09:01
- Названы самые равнодушные знаки Зодиака08:14
- Медики назвали важные симптомы развития тромба11:31
- Врачи объяснили, почему полезно рано просыпаться22:33
- "Царь пропал", - на Донбассе ищут исчезнувшего после "инаугурации" главаря "ДНР" Пушилина
- Дончане поделились впечатлениями о россиянах, переехавших в Донецк
- Военное положение. Ситуация в пунктах пропуска утром 28 ноября
- В Донецке боевики «ДНР» начали тотальную проверку транспорта
- Ходаковский призвал "ДНР" готовиться к новой войне на Донбассе: наемник назвал дату
- В Макеевке лечить зубы можно только после посещения «военкомата»
- В «ДНР» «потеряли» главаря Дениса Пушилина
- Никто не захочет рисковать: оккупированному Донбассу дали печальный прогноз, ОРДЛО обречены - подробности
- Ситуация в пунктах пропуска утром 27 ноября
- Армия РФ понесла колоссальные потери в смертоносных боях на Донбассе: счет убитых и раненых идет на десятки