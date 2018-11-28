Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Украинцам не связанным с армией запретили носить военную форму

28.11.2018 11:14
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Украинцам не связанным с армией запретили носить военную форму

В Запорожской области гражданским лицам запретили носить военную форму.

Такое решение приняли в целях безопасности, чтобы мошенники не смогли воспользоваться ситуацией и навредить населению области.

Об этом во время брифинга в ОГА заявил руководитель ГУНП в Запорожской области Сергей Комиссаров.

"Будет принято решение о запрете использования военной формы, кроме военных, Нацгвардии и силовых структур. На все случаи будем реагировать оперативно. Будем досконально проверять всех, кто использует военную форму и с какой целью", - сообщил глава областной полиции.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, запрет, армия, военная форма
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх