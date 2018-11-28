В Генштабе пояснили, за что могут задержать во время военного положения

28.11.2018 19:48

Генштаб ВСУ призвал украинцев не снимать перемещение военной техники и солдат на время действия в стране военного положения. Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба.

Граждан Украины просят не проводить фото, видео съемку и он-лайн трансляцию и не публиковать в социальных сетях сведения, которые раскрывают:

местонахождение военной техники, вооружения, имущества и личного состава;

движение колонн военной техники и перемещения любым способом личного состава;

режимные военные объекты Министерства обороны Украины и Вооруженных сил Украины и несанкционированно не проникать на их территорию;

задачи органов военного управления, войск (сил) по боевой готовности, оперативной подготовки и применения войск (сил);

подготовку и проведение учений (тренировок, маневров, военных игр);

организацию, численность и дислокация войск (сил)

По данным Генштаба, в районе проведения учений, над воинскими частями, объектами и полигонами все замеченные беспилотники будут сбиты. Также, там отметили:

«Лица, которые осуществляли запуск или руководили этими БПЛА, будут задержаны и привлечены к ответственности»

Источник: https://donpress.com