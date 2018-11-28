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В Украине запретили сдавать железнодорожные билеты через интернет

28.11.2018 13:48
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В Украине запретили сдавать железнодорожные билеты через интернет

Это мера временная.

В декабре начнет действовать ограничение на возврат железнодорожных билетов онлайн. Купить их по-прежнему можно через интернет, а вот если у вас по разным причинам не получается уехать по приобретенному билету, но сдать его можно будет только в кассах на вокзале.

На сайте «Укрзализныци» появилась информация о том, что с 15 декабря до 15 января возврат билетов будет проходить только «вживую», то есть через железнодорожные кассы. Такую меру ввели для того, чтобы бороться со спекулянтами и предотвратить искусственный дефицит билетов.

В УЗ подчеркнули, что массовая скупка билетов начинает в первые минуты открытия продажи, но затем значительная их часть возвращается в продажу перед отправлением поезда.

Также будут действовать ограничения по оформлению групповых заявок. В указанный период, с 15 декабря до 15 января, групповые заявки можно будет оформить только при наличии свободных мест в дополнительных поездах.

 

Источник: https://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, билет, Укрзализниця, запрет, железная дорога, возврат
 
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