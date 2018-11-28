Военное положение: что будет с ценами, субсидией и безвизом

28.11.2018 07:33

Вчера, 26 ноября, парламентарии проголосовали за введение в Украине военного положения. О том, что будет с курсом доллара, ценами, субсидией и безвизом, рассказали эксперты и аналитики, пишет КП в Украине.



Банки и вклады



То, что курс доллара и евро будет расти, говорят все эксперты. И хотя менялы уже сегодня просили за доллар больше 30 гривень, экономист Андрей Блинов говорит о курсе на уровне 28,5 – 29 гривень. Что касается банков, прямых угроз для них нет.



Вкладчики не смогут массово снимать деньги с депозитов, так как часто договоры заключались на определенный период. А снять раньше либо невозможно, либо не выгодно. Национальный банк Украины рекомендует финансовым учреждениям во избежание паники, почаще заправлять банкоматы.



Глава Национального банка Яков Смолий заверил, что все банковские офисы и отделения будут работать в нормальном режиме.



А что цены?



Военное положение может привести к системному невыполнению договорных обязательств между предприятиями. Ведь, по мнению аналитика Алексея Куща, в Украине нет по этому вопросу судебной практики. Не исключается, что может быть паника, спекуляции, если учесть, что цены на продукты питания государство не регулирует.



Экономист Андрей Мартынюк предполагает, что пострадают малообеспеченная прослойка населения. Так как, в первую очередь, подорожание коснется дешевых сегодня продуктов питания – муки, круп и так далее. Хотя о военном положении знают уже все украинцы, но ситуацию переживают без паники. Утром 26 ноября ни на заправках, ни в магазинах, ни у банкоматов ажиотажа и очередей не было.



Соцвыплаты и субсидии



Изменений в правилах назначения субсидий и других видов государственной помощи в связи с введением военного режима не будет. Но, как отметил исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко, могут увеличиться расходы на оборону и уменьшиться – на социальные выплаты.



А это и пенсии, и субсидии, и детские пособия. То есть, если в Украине будет действовать принцип «все для фронта», то расходы на образование, медицину и социальные программы сократят.



Что будет с безвизом



Аналитик Андрей Вигиринский считает, что действие безвиза приостановлено не будет. Со стороны ЕС это быстро не делается: давали безвиз все 28 стран, значит, все 28 должны его и прекратить. Вигиринский напоминает, что «механизм ограничений прописан в условиях предоставления. На момент предоставления Украина была в состоянии жертв агрессии и с территориальным спором, но Европу это не остановило».

Как пользовались страны ЕС нашей трудовой силой, так и будут. И экономист Андрей Мартынюк говорит о том, что отток молодых украинцев усилится еще больше. В условиях военного положения молодые люди вместо опасной службы в армии выберут работу в Польше или Венгрии.

Источник: https://zi.dn.ua