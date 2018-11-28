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«Все хорошо». Арестованный украинский моряк передал записку родным

28.11.2018 10:30
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«Все хорошо». Арестованный украинский моряк передал записку родным

Арестованный в аннексированном Крыму украинский военный моряк Сергей Цыбизов через адвоката Оксану Железняк передал записку своим родным. Об этом сообщают СМИ.

По информации, в тексте 21-летнего моряка написано:

«У меня все хорошо. Не волнуйтесь. Всех люблю, целую!».

По словам адвоката, Цыбизова «не били, однако психологически склоняли к даче показаний». Она добавила, что после судебного заседания ему должны были предъявить обвинение.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Украина, Донбасс, моряк, аннексия
 
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