Курс доллара растет быстрее на востоке Украины, чем на западе

29.11.2018 16:50

После сообщений о введении военного положения, наличный курс доллара более активно дорожает на востоке Украины, чем в западных регионах.

Об этом пишет «РБК-Украина», который провел мониторинг валютного курса, передают novosti.dn.ua.

По данным на 28 ноября, в Харькове обменные пункты покупают валюту по 28,25 гривен, а продают по 28,75. Во Львове средний курс находится на уровне 28,15-28,60 гривен за доллар, в Одессе – 28,15-28,55 гривен за доллар, в Днепре – 28,20-28,60 гривен за доллар.

В Киеве валюту покупают в среднем по 28,15, продают – по 28,60 гривен за доллар.

За последние четыре дня, после сообщений о введении военного положения, наличный курс доллара вырос в покупке на 50 копеек, в продаже – на 60 копеек. Сегодня курс покупки доллара составляет 27,90 – 28,45 гривен, продажи 28,40 – 29,00.