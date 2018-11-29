- У Путина отреагировали на слова Порошенко о кораблях НАТО в Черном море14:28
- Украина нашла способ ответить России на захват Азовского моря: такого шага Кремль точно не ожидал14:12
- В Одесской области системы ПВО приводят в режим готовности13:30
- Рост цен на продукты в Украине: овощи – вне конкуренции11:52
- Назван масштабный план Путина по Азову и военному положению в Украине11:09
- Военное положение: как будет работать почта? Все подробности об отправлении писем и посылок, получении пенсий10:52
- Экономический террор в Азове: РФ заблокировала 2 порта Украины, у Керченского пролива ждут 35 судов08:10
- Человек Путина назвал дату войны с Украиной: «Братская мясорубка»22:30
- Сестра Савченко сообщила о риске «пожизненного увечья» для нардепа22:04
- Истерика в РФ: в Москве пригрозили захватить Киев к вечеру21:17
Назван масштабный план Путина по Азову и военному положению в Украине
Провокацией в Азовском море президент России Владимир Путин своей целью преследовал развертывание третьего Майдана.
Об этом заявил известный британский специалист по политике России Джей Шерр, передает apostrophe.ua.
"Я вижу еще одну причину, почему это произошло сейчас. Она очевидна для всех украинцев - это президентские выборы в марте. Кремль хотел спровоцировать президента Порошенко на введение не просто военного положения, а жесткой его формы - приостановление демократических прав и переноса президентских выборов. В надежде, что это выведет людей на улицы и потенциально приведет к третьему Майдану. Но также даст Юлии Тимошенко "мантию" защиты демократии в Украине. Поэтому со стороны
Россия это и реакция, и, пожалуй, провокация. И ставка была на то, что Украина не ответит на произошедшее сбалансировано и рационально", - сказал он.
По мнению эксперта, он предполагал то, что Россия пойдет на новую провокацию.
"Я ожидал, что что-то подобное произойдет в этой или другой потенциальной зоне конфликта, с момента, когда Экуменический Патриархат в Константинополе объявил о предоставлении Томосу об автокефалии Украинской православной церкви. Первым ответом на это решение, которое вполне удивило Москву, был созыв Совета безопасности Российской Федерации. То есть сразу была проведена связь между этим решением и интересами безопасности России. И когда потом Сергей Лавров обвинил США, что они стоят за этим, стало очевидно, что в этом видят большое геополитическое поражение", - уточнил эксперт.
Теги: Россия, США, Донбасс, Путин, Азовское море, конфликт, Майдан
- "Плохой сценарий, но другого нет", - в России самодовольно заявили о готовности "дать отпор" США
- Стало известно, когда Путин выведет часть российских войск с Донбасса
- Действия России в Азовском море: в США выступили с жестким заявлением
- Война на Донбассе: эксперт обещает спокойное лето и жаркую осень
- СМИ выяснили, зачем боевики пугают Донбасс украинской армией: подробности
- "Футбольный хулиган, нищий, пьяный и расстроенный тем, что больше не может победить" - международные СМИ о путинской России
- Военное положение: как будет работать полиция в Донецкой области14:50
- Наблюдатели СММ ОБСЕ уличили боевиков «ДНР» в ведении обстрелов со стороны Горловки13:51
- На границе с Россией боевики загружали ящики с боеприпасами, - ОБСЕ13:09
- Красный Крест направил в ОРДЛО 500 тонн гумпомощи12:48
- "У них там нацики закончились", - жителей "ЛНР" пугают фейками о задержании СБУ мужчин призывного возраста на КПВВ12:32
- Мэр Мариуполя не видит угрозы нападения со стороны России12:11
- "ДНР" готовится к мощной атаке под Горловкой: колонны бронетехники перебрасывают ночью. ВИДЕО11:30
- Товары, наркотики и взяткодателя задержали на донбасских КПВВ10:31
- ВСУ усиленно держат оборону на Донбассе, отбивая нападения армии РФ: за сутки ликвидировано четверо боевиков10:08
- Боевики «ДНР» на блокпосту под Горловкой переписывают данные о документах и телефонах09:52
- Военное положение: как будет работать полиция в Донецкой области14:50
- У Путина отреагировали на слова Порошенко о кораблях НАТО в Черном море14:28
- Украина нашла способ ответить России на захват Азовского моря: такого шага Кремль точно не ожидал14:12
- Наблюдатели СММ ОБСЕ уличили боевиков «ДНР» в ведении обстрелов со стороны Горловки13:51
- В Одесской области системы ПВО приводят в режим готовности13:30
- На границе с Россией боевики загружали ящики с боеприпасами, - ОБСЕ13:09
- Красный Крест направил в ОРДЛО 500 тонн гумпомощи12:48
- "У них там нацики закончились", - жителей "ЛНР" пугают фейками о задержании СБУ мужчин призывного возраста на КПВВ12:32
- Мэр Мариуполя не видит угрозы нападения со стороны России12:11
- В Вене с аукциона похитили картину Ренуара12:00
- Судороги в ногах: лечение и профилактика21:37
- Правильно закончить 2018 год: известный экстрасенс рассказала, что нужно сделать каждому19:31
- Врачи рассказали об опасных последствиях сидячего образа жизни18:48
- 2019 год Желтой Свиньи: характеристика и особенности18:17
- Почему категорически нельзя, чтобы часы в доме стояли15:00
- К каким зависимостям склонны Знаки Зодиака10:03
- Врачи назвали модную привычку, провоцирующую болезни носоглотки09:01
- Названы самые равнодушные знаки Зодиака08:14
- Медики назвали важные симптомы развития тромба11:31
- Врачи объяснили, почему полезно рано просыпаться22:33
- "Царь пропал", - на Донбассе ищут исчезнувшего после "инаугурации" главаря "ДНР" Пушилина
- Дончане поделились впечатлениями о россиянах, переехавших в Донецк
- Военное положение. Ситуация в пунктах пропуска утром 28 ноября
- "ДНР" готовится к мощной атаке под Горловкой: колонны бронетехники перебрасывают ночью. ВИДЕО
- В Донецке боевики «ДНР» начали тотальную проверку транспорта
- Ходаковский призвал "ДНР" готовиться к новой войне на Донбассе: наемник назвал дату
- В Макеевке лечить зубы можно только после посещения «военкомата»
- Истерика в РФ: в Москве пригрозили захватить Киев к вечеру
- В «ДНР» «потеряли» главаря Дениса Пушилина
- Стало известно, что будет с Луганской областью в связи с введением военного положения