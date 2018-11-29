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Очередная ложь России: у Путина цинично опровергли блокировку прохода кораблей через Керченский пролив
Власти Российской Федерации нагло врут о том, что не перекрывали Керченский пролив и он якобы открыт для свободного движения кораблей.
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Москва заблокировала проход судов через Керченский пролив, передает "Диалог.UA".
"Мне неизвестно о том, что какие-то ограничения сейчас существуют. Наоборот, нам известно, что Керченский пролив работает в обычном режиме", - констатировал официальный представитель Владимира Путина.
Известно, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Россия фактически заблокировала порты Азовского моря Мариуполь и Бердянск.
"Вы знаете, что иногда по погодным условиям порт Керчи, который играет роль администрации, может принимать решения о регулировании навигации", - добавил Дмитрий Песков журналистам.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, блокировка, Керченский пролив, корабли, Песков
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