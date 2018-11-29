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Рост цен на продукты в Украине: овощи – вне конкуренции
В Украине лидерами в росте цен среди товаров продуктовой группы являются овощи, сообщил председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.
«В продуктовой группе есть свои рекордсмены. С начала года, по данным Госстата, на первом месте находится лук, который подорожал на 90%. На втором месте морковь – 80%, капуста – 65%», – отметил Дорошенко.
По его словам, с начала года резко подорожала пшеничная крупа (на 50%). Ячменевая крупа и мука выросли в цене на 18%, пишет dnews.dn.ua.
Председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей сообщил, что его организация проводила собственный мониторинг цен, которые отличаются от государственной статистики.
«По данным нашего мониторинга, лук за 8 месяцев 2018 года подорожал на 48%, морковь – на 47%, пшено – на 44%, макароны – на 34%. Социальные продукты питания растут гораздо большими темпами, чем инфляция в нашей стране, которая пока составляет около 7,5%. До конца года мы все равно на 10% выйдем, но основные продукты питания уже выросли намного больше, – отметил эксперт. - Сейчас запасаться чем-то уже точно не стоит. Это нужно было делать в августе, когда был большой наплыв отечественной продукции, когда продукция собиралась с полей и все распродавались, чтобы не откладывать ее в хранилища. Сейчас уже поздно. Наоборот – в ближайшее время пойдут скидки в торговых сетях, потому что многие украинцы уже начинают готовиться к новогодним и рождественским праздникам».
Теги: Украина, Донбасс, рост цен, овощи, продукты
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