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Самолет-разведчик США 2 часа кружил над местом столкновения Украины и России на Азове - россияне возмущены
На фоне конфликта в Азовском море между Россией и Украиной после нападения российских пограничников на катера ВМФ Украины США отправили в акваторию Черного моря разведывательный самолет ВВС США Boeing RC-135V.
Информацию об этом опубликовал известный российский блогер Рустем Адагамов, спровоцировав нервную реакцию россиян, передает dialog.ua.
Воспользовавшись сервисом отслеживания траектории воздушных судов Адагамов показал, как американский борт около 2 часов летал вокруг побережья Крыма и Краснодарского края России, вылетев с базы на Кипре.
Он отметил, что разведывательный полет стал уже пятым по счету после того, как россияне атаковали украинские катера в Черном море. "Разведывательный самолет ВВС США Boeing RC-135V, вылетевший с авиабазы на Кипре, около двух часов летал вдоль побережья Крыма и Краснодарского края.
Это был уже пятый подобный полет американского самолета-разведчика после пограничного инцидента в Черном море", - написал он.
Теги: Украина, Россия, США, Донбасс, Крым, Азовское море, пограничники, Черное море
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