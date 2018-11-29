У Путина отреагировали на слова Порошенко о кораблях НАТО в Черном море

29.11.2018 14:28

Москва негативно относится к призывам президента Украины Петра Порошенко к НАТО ввести корабли союзников в Черное море для предупреждения российской агрессии.

Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает segodnya.ua.

На вопрос журналистов, как относится Кремль к призывам Порошенко ввести корабли НАТО из-за азовского кризиса, спикер Песков ответил: "Негативная". Также он называет это провокацией.

"Это исчерпывающе. Сама постановка вопроса, конечно, нацелена на дальнейшее провоцирование напряженности, на продолжение провокационной линии, в основе которой лежат предэлекторальные внутриполитические интересы президента Порошенко", – подчеркнул спикер Кремля.

Пресс-секретарь президента РФ отказался ответить, будет ли какой-то ответ со стороны России на возможный заход кораблей Альянса в Черное море.