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Украинских моряков могут перевести в московское СИЗО, - адвокат
Адвокат также рассказал, что сегодня - последний день, когда адвокаты моряков могут подать жалобы на решение суда. Решение дальнейшей судьбы украинских моряков, захваченных российскими моряками в Керченском проливе, лежит в политической плоскости.
Об этом рассказал адвокат Николай Полозов.
Он защищает интересы военнопленного украинского моряка, капитана судна Бердянск Дениса Гриценко, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
По словам Полозова, ключевыми для этой истории будут ближайшие два дня, ведь с 30 ноября по 1 декабря в Буэнос-Айресе, Аргентина состоится саммит G20. Среди участников будет и глава РФ Владимир Путин. Там же на 1 декабря запланирована и отдельная встреча Путина с президентом США Дональдом Трампом.
“На встрече G20 Путин будет общаться с мировыми лидерами. Возможно, он выставит какие-то условия по освобождению моряков. Например, сейчас идет активное обсуждение по поводу Северного потока-2. И, понимая логику Кремля: почему бы ему не поторговать судьбами военнопленных в обмен на какие-то преференции политического и экономического характера?”, - предполагает адвокат.
Если членам G20 все таки удастся договориться, то судьба военнопленных разрешится довольно быстро. Если нет - вполне возможно ухудшение ситуации, вплоть до того, что моряков переведут на территорию РФ, считает Полозов. Тогда уголовные дела будут продолжаться дальше, как и давление органов ФСБ на них.
Адвокат также рассказал, что сегодня - последний день, когда адвокаты моряков могут подать жалобы на решение суда. Дальнейшая инстанция - Верховный суд Крыма, который будет рассматривать все эти апелляционные жалобы.
“Если моряков все же решат перевести, то, скорее всего, отправят в Москву и поместят в СИЗО Лефортово. Это такая персональная тюрьма у ФСБ. Туда доступ адвокатов очень сильно ограничен, а это будет давать больше возможностей российским силовикам оказывать на моряков давление, пытаться давать показания друг против друга, тем самым нарушая общую стратегию защиты, которую сейчас разрабатывает Киев”, - добавил Полозов.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, Москва, моряки, СИЗО, ФСБ
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- Украинских моряков могут перевести в московское СИЗО, - адвокат17:48
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