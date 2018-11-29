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В Одесской области системы ПВО приводят в режим готовности
В Одесской области приводят в готовность противовоздушную оборону и принимают другие меры, связанные с введением военного положения.
Об этом сообщает пресс-служба Одесской ОГА, передает zi.dn.ua.
«Есть понятный перечень действий. Среди них — усилить меры информационной и кибербезопасности. Приводим в режим готовности противовоздушную оборону. Пограничники усилят охрану государственной границы», — отметил глава областной государственной администрации Максим Степанов.
Он подчеркнул, что введение и наличие военного положения в Одесской области должны быть минимально заметны и не предусматривать никаких ограничений прав и свобод граждан, и что таких ограничений не предусматривает соответствующий указ Президента.
«Могу заверить жителей, что сделаю все возможное, чтобы они продолжали жить своей привычной жизнью… Принципиальная позиция Президента — сделать военное положение минимально заметным для граждан. Поэтому, если не будет открытого вторжения РФ, никакого ограничения гражданских прав не произойдет. Оснований для паники нет», — отметил глава обладминистрации.
Руководитель области призвал не распространять непроверенную информацию и подчеркнул, что конфискации имущества, принудительной трудовой повинности или поселения военных в квартирах гражданских лиц не планируется.
Степанов также напомнил, что введение военного положения — это превентивное мероприятие, которое дает возможность более эффективно отреагировать на угрозу со стороны РФ.
Теги: Донбасс, Одесская область, военное положение, оборона, ПВО, РФ
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