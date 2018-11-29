В Украине ожидается сильный ветер и объявлено штормовое предупреждение

29.11.2018 17:11

В Украине 29 — 30 ноября ожидается сильный ветер, порывы которого будут достигать 15−22 метров в секунду.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре, передает donpress.com.

По данным синоптиков, порывы ветра ожидаются в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской областях и в Крыму.

В то же время, сегодня, несмотря на сильный ветер, погода останется без изменений, но уже завтра в центральных и южных областях ожидается небольшое похолодание и снег.

Так, на западе страны температура воздуха днем будет на уровне −2…−4 градусов, ночью опустится до −13…−16. На севере и в центре Украины температура воздуха воздуха днем будет −4…−6, ночью −12…−14. Теплее всего будет в восточных и южных областях — −2…−4, а ночью опустится до −7…−9. В аннексированном Крыму ожидается мокрый снег с дождем.