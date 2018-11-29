Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Военное положение: как будет работать почта? Все подробности об отправлении писем и посылок, получении пенсий

29.11.2018 10:52
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Военное положение: как будет работать почта? Все подробности об отправлении писем и посылок, получении пенсий

Почтовые службы Украины в условиях военного положения работают в штатном режиме. Об этом отдельно заявляют сами организации.

Так «Укрпочта» опубликовала заявление, в котором указала, что введение военного положения в некоторых областях не повлияет на ее работу, передает donpress.com.

«Условия выплаты пенсий и пересылки почтовой корреспонденции не изменятся. Клиенты по-прежнему будут получать услуги в почтовых отделениях в полном объеме. Изменений в ценах на услуги и сервисы компании не произойдет. Никаких изменений в графике работы также не предусмотрено», — говорится в заявлении.

Аналогичное заявление опубликовано и на сайте «Новой почты».

«На данный момент „Нова Пошта“ работает в обычном режиме. Все отделения и структурные подразделения компании работают без изменений в графике. Мы обрабатываем и отправляем все заказы в полном объеме и делаем все, чтобы интересы наших клиентов не пострадали», — говорится в тексте.



Теги: Украина, Донбасс, Укрпочта, военное положение, услуги, Новая почта, выплаты, пенсии
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх