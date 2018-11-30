"Духовной оккупации Украины пришел конец - у Порошенко получилось: #ТомосНаш", - Нусс

30.11.2018 08:15

Вчера, 29 ноября, на заседании в Стамбуле Синод Вселенского патриархата утвердил Томос для Украины.

Точная дата объединительного Собора еще неизвестна, но, по данным источников, он состоится до конца текущего года, передает "Диалог.UA".

Политолог Павел Нусс в Facebook написал, что сегодня для Украины закончилась духовная оккупация Москвы. Кремль получил четкий и убедительный сигнал – Москва отныне не имеет влияния на Украину, а РПЦ больше не главенствующая церковь. "Принято окончательное решение об Автокефалии для Украины, утвержден текст Томоса, дан проект устава новой церкви, обсуждается дата Объединительного Собора, где выберут предстоятеля. Да. Многовековой духовной оккупации Украины Москвой сегодня положен конец! #ТомосНаш. Уже", - пишет политолог.

По мнению Нусса, Порошенко удалось достигнуть одной из главных целей – воплотить в жизнь мечту миллионов украинцев о своей независимой церкви. "Именно из-за этого Москва ненавидит и проклинает Порошенко, через что приложит все усилия, чтобы его не переизбрали в 2019 году", - отмечает Нусс. Ранее блогер объяснил, почему президент РФ и патриарх РПЦ уже проиграли "войну" против Томоса для Украины.



Источник: www.dialog.ua