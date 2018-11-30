Названы причины обыска в Киево-Печерской Лавре

30.11.2018 14:30

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски в Киево-Печерской Лавре. Об этом сегодня сообщил ряд украинских СМИ. Теперь же стало известно о причинах этих действий. Как оказалось, обыски проходят в рамках расследования уголовного дела, относительно нарушении равноправия граждан в зависимости от отношения к религии. Фигурантом данного дела является наместник Лавры Митрополит Павел. Об этом говорится в судебном решении о правомерности проведения обысков, сообщает УНН, передает replyua.net.



Ржищивский городской суд украинской столицы, основываясь на ходатайстве прокурора Кагарлыкской местной прокуратуры, выдал официальное разрешение на проведение обыска в Киево-Печерской Лавре, а также в квартире Митрополита Павла. В рамках данного уголовного производства, расследуется преступление, что предусмотрено статьей 161 Уголовного Кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии).



Напомним, это уголовное производство было открыто после одного из интервью, которое дал вышеуказанный Митрополит. «25 октября 2018 на хостинге YouTube на ЮТУБ. Канале «Главновости» размещено видеозапись с интервью наместника Свято-Успенского Киево-Печерской Лавры УПЦ Лебедя Петра Дмитриевича под названием» Митрополит Павел о Филарете: Он с бесом поцеловался», - сказано в определении суда.